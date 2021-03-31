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Чехія виступила за прискорене розширення Євросоюзу

Новость на русском → Прага, Середа 31 березня 2021 16:04
Чехія виступила за прискорене розширення Євросоюзу Фото Чехія виступила за розширення ЄС (facebook.comeucouncil)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час візиту у Сербії виступив за прискорення процесу розширення Європейського союзу. Чехія також наполягатиме на цьому під час головування Португалії в Раді ЄС.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Як повідомляється, у Белграді Петршичек обговорив із сербськими чиновниками, включаючи президента Александара Вучича та прем'єр-міністра Ана Брнабіч, головним чином питання розвитку взаємної торгівлі, підтримки регіональної співпраці, просування Сербії до ЄС, розвитку пандемії та відновлення туризму.

"Що стосується процесу розширення, то ми хочемо дати цьому новий імпульс під час головування Португалії (в Європейському Союзі, - ред.)", - заявив міністр.

Він також зазначив, що "співпраця із Західними Балканами та їх майбутня інтеграція до ЄС є одним із пріоритетів зовнішньої політики Чехії" , але "реформи потрібно продовжувати".

Нагадаємо, Сербія стала кандидатом у члени ЄС у 2012 році. Через три роки Євросоюз відкрив з нею перші розділи переговорів про приєднання.

Також РБК-Україна писало, що Україна хоче вступити до Європейського союзу протягом найближчих 5-10 років. Але для цього треба прогрес у ключових реформах.

На початку березня 2021 року 59% респондентів вважають, що Україні потрібно вступати до Європейського союзу. Протилежної точки зору дотримуються 26% українців.

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