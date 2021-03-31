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Чехия выступила за расширение Евросоюза

Новина українською → Прага, Среда 31 марта 2021 16:04
Чехия выступила за расширение Евросоюза Фото Чехия выступила за расширение ЕС (facebook.comeucouncil)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в ходе визита в Сербии выступил за ускорение процесса расширения Европейского союза. Чехия также будет настаивать на этом во время председательства Португалии в Совете ЕС.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Как сообщается, в Белграде Петршичек обсудил с сербскими чиновниками, включая президента Вучича и премьер-министра Ану Брнабич, главным образом вопросы развития взаимной торговли, поддержки регионального сотрудничества, продвижение Сербии к ЕС, развития пандемии и восстановления туризма.

"Что касается расширения, то мы хотим дать этому новый импульс во время председательства Португалии (в Европейском Союзе, - ред.)", - заявил министр.

Он также отметил, что "сотрудничество с Западными Балканами и их будущая интеграция в ЕС является одним из приоритетов внешней политики Чехии", но "реформы нужно продолжать".

Напомним, Сербия стала кандидатом в члены ЕС в 2012 году. Через три года Евросоюз открыл с ней первые разделы переговоров о присоединении.

Также РБК-Украина писало, что Украина хочет вступить в Европейский союз в течение ближайших 5-10 лет. Но для этого надо прогресса в ключевых реформах.

В начале марта 2021 года 59% респондентов считают, что Украине нужно вступать в Европейский союз. Противоположной точки зрения придерживаются 26% украинцев.

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