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За вступ України до ЄС проголосують 80% учасників референдуму

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 15:24
За вступ України до ЄС проголосують 80% учасників референдуму Фото: прапори України та ЄС (neweasterneurope.eu)
Автор: Олександр Білоус

На початку березня 2021 року 59% респондентів вважають, що Україні потрібно вступати до Європейського союзу. Протилежної точки зору дотримуються 26% українців.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За вступ України до ЄС проголосують 80% учасників референдуму

У випадку проведення референдуму стосовно вступу України до ЄС, 59% серед усіх опитаних (або 80% серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі) проголосували б за вступ, і відповідно 26% і 17% - проти вступу.

За вступ України до ЄС проголосують 80% учасників референдуму

При цьому якщо серед прихильників вступу до ЄC 96% висловили намір взяти участь в такому референдумі, то серед противників - лише 46% (приблизно стільки ж, скільки і тих, хто не має наміру взяти в ньому участь - 47%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського союзу та НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке було проведено агентством Kantar у вересні 2020 року, у середньому 55% респондентів Франції, Німеччини, Італії, Польщі бачать Україну в ЄС.

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