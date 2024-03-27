Чехия ввела санкции против Медведчука

Чехия сегодня, 27 марта, расширила список санкций против РФ. В список ограничений попал бывший украинский нардеп Виктор Медведчук.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iROZHLAS.
По его словам, правительство расширило национальный санкционный список на двух физических и одно юридическое лицо.
Речь идет о бывшем украинском народном депутате Викторе Медведчуке, компании "Голос Европы" и пропагандисте Артеме Марчевском.
Фиала сказал, что санкции призваны ударить по пророссийской сети, которая пыталась разработать операцию влияния в Чехии.
"Потенциально это может иметь серьезное влияние на безопасность Чехии и ЕС", - добавил премьер.
По словам Фиалы, Медведчук руководил рядом влиятельных сетей в РФ и лично связан с диктатором Владимиром Путиным.
"В Чехии компания использует "Голос Европы", который является юридическим лицом, находящимся в санкционном списке", - сказал он.
Марчевский также участвует в этих мероприятиях. По словам Фиалы, деятельность группы выходит за пределы Чехии и демонстрирует долгосрочные усилия России по влиянию на демократические процессы в Европе.
Уточняется, что добавленные в санкционный список лица стремились повлиять в странах Евросоюза, а впоследствии и в Европарламенте.
Служба информации безопасности Чехии сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.
Ранее СМИ писали, что спецслужбы Чехии обнаружили организованную Россией сеть, которая пыталась повлиять на выборы в Европарламент в разных европейских странах.
Также СМИ указывали, что деньги получили политики из шести стран ЕС, а именно Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.
Также указывается, что Медведчук тайно финансирует "Голос Европы" и дает указания Марчевскому, который фактически руководит компанией.
Согласно предварительной информации, он использует Марчевского для финансирования сотрудничества с журналистами и тайной поддержки избранных лиц из числа кандидатов на выборах в Европарламент.
"Голос Европы" служит для влияния и активного распространения дезинформации и пропаганды, направленной против территориальной целостности, независимости, суверенитета, стабильности и безопасности Украины.
Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Еще до начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.
До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но потом сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", которые защищали "Азовсталь".
Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она фигурантка нескольких громких дел.
Недавно сообщалось, что Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат в судах.
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