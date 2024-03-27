Чехия ввела санкции против Медведчука

По его словам, правительство расширило национальный санкционный список на двух физических и одно юридическое лицо.

Речь идет о бывшем украинском народном депутате Викторе Медведчуке, компании "Голос Европы" и пропагандисте Артеме Марчевском.

Фиала сказал, что санкции призваны ударить по пророссийской сети, которая пыталась разработать операцию влияния в Чехии.

"Потенциально это может иметь серьезное влияние на безопасность Чехии и ЕС", - добавил премьер.

Что стало причиной санкций

По словам Фиалы, Медведчук руководил рядом влиятельных сетей в РФ и лично связан с диктатором Владимиром Путиным.

"В Чехии компания использует "Голос Европы", который является юридическим лицом, находящимся в санкционном списке", - сказал он.

Марчевский также участвует в этих мероприятиях. По словам Фиалы, деятельность группы выходит за пределы Чехии и демонстрирует долгосрочные усилия России по влиянию на демократические процессы в Европе.

Вмешательство в выборы в Европарламент

Уточняется, что добавленные в санкционный список лица стремились повлиять в странах Евросоюза, а впоследствии и в Европарламенте.

Служба информации безопасности Чехии сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.

Ранее СМИ писали, что спецслужбы Чехии обнаружили организованную Россией сеть, которая пыталась повлиять на выборы в Европарламент в разных европейских странах.

Также СМИ указывали, что деньги получили политики из шести стран ЕС, а именно Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.

Медведчук финансирует "Голос Европы"

Также указывается, что Медведчук тайно финансирует "Голос Европы" и дает указания Марчевскому, который фактически руководит компанией.

Согласно предварительной информации, он использует Марчевского для финансирования сотрудничества с журналистами и тайной поддержки избранных лиц из числа кандидатов на выборах в Европарламент.

"Голос Европы" служит для влияния и активного распространения дезинформации и пропаганды, направленной против территориальной целостности, независимости, суверенитета, стабильности и безопасности Украины.

Кто такой Медведчук