Чехія ввела санкції проти Медведчука

За його словами, уряд розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу.

Йдеться про колишнього українського народного депутата Віктора Медведчука, компанію "Голос Європи" та пропагандиста Артема Марчевського.

Фіала сказав, що санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розробити операцію впливу в Чехії.

"Потенційно це може мати серйозний вплив на безпеку Чехії та ЄС", - додав прем'єр.

Що стало причиною санкцій

За словами Фіали, Медведчук керував низкою впливових мереж у РФ і особисто пов'язаний із диктатором Володимиром Путіним.

"У Чехії компанія використовує "Голос Європи", який є юридичною особою, яка перебуває в санкційному списку", - сказав він.

Марчевський також бере участь у цих заходах. За словами Фіали, діяльність групи виходить за межі Чехії і демонструє довгострокові зусилля Росії щодо впливу на демократичні процеси в Європі.

Втручання у вибори до Європарламенту

Уточнюється, що додані до списку санкцій особи прагнули вплинути в країнах Євросоюзу, а згодом і в Європарламенті.

Служба інформації безпеки Чехії повідомила, що Росія впливає на території держав ЄС і намагається впливати на політичні процеси.

Раніше ЗМІ писали, що спецслужби Чехії виявили організовану Росією мережу, яка намагалася вплинути на вибори до Європарламенту в різних європейських країнах.

Також ЗМІ вказували, що гроші отримали політики з шести країн ЄС, а саме Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини.

Медведчук фінансує "Голос Європи"

Також вказується, що Медведчук таємно фінансує "Голос Європи" і дає вказівки Марчевському, який фактично керує компанією.

Згідно з попередньою інформацією, він використовує Марчевського для фінансування співпраці з журналістами і таємної підтримки обраних осіб із числа кандидатів на виборах до Європарламенту.

"Голос Європи" слугує для впливу та активного поширення дезінформації та пропаганди, спрямованої проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України.

Хто такий Медведчук