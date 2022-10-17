RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия разоблачила агента РФ, разрабатывавшего пророссийскую политическую программу

Фото: Чехия разоблачила агента РФ, разрабатывавшего пророссийскую политическую программу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Служба информации по безопасности Чехии рассказала о разоблачении агента РФ, который имеет связи с чешскими журналистами и политиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ceske Noviny.

По данным контрразведки, агент использовал связи для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков или медиации соответствующих интересам РФ тем.

В Чехии считают, что дело о причастности российских агентов к взрыву складов боеприпасов в Врбетице и последующая высылка российских дипломатов из страны смогло существенно ограничить возможность личных встреч между сотрудниками посольства РФ и чешскими пророссийскими активистами.

"Тем не менее, одному из влиятельных агентов, работающего от имени российской государственной власти, также имеющего связи среди журналистов и посреднические контакты с некоторыми политиками, удалось поддерживать и расширять контакты с пророссийскими активистами", - заявила служба.

Агент пытался формировать пророссийскую политическую повестку дня, координировал публичные выступления политиков по темам, отвечающим внешнеполитическим интересам РФ.

Напомним, что российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ.

Еще в апреле Чехия призвала российских дипломатов уйти в отставку.

Недавно полиция Норвегии арестовала шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧехия