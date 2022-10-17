Чехия разоблачила агента РФ, разрабатывавшего пророссийскую политическую программу

Служба информации по безопасности Чехии рассказала о разоблачении агента РФ, который имеет связи с чешскими журналистами и политиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ceske Noviny.
По данным контрразведки, агент использовал связи для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков или медиации соответствующих интересам РФ тем.
В Чехии считают, что дело о причастности российских агентов к взрыву складов боеприпасов в Врбетице и последующая высылка российских дипломатов из страны смогло существенно ограничить возможность личных встреч между сотрудниками посольства РФ и чешскими пророссийскими активистами.
"Тем не менее, одному из влиятельных агентов, работающего от имени российской государственной власти, также имеющего связи среди журналистов и посреднические контакты с некоторыми политиками, удалось поддерживать и расширять контакты с пророссийскими активистами", - заявила служба.
Агент пытался формировать пророссийскую политическую повестку дня, координировал публичные выступления политиков по темам, отвечающим внешнеполитическим интересам РФ.
Напомним, что российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ.
Еще в апреле Чехия призвала российских дипломатов уйти в отставку.
Недавно полиция Норвегии арестовала шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке.
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