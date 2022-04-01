Чехія закликала російських дипломатів піти у відставку

Міністерство закордонних справ Чехії закликало російських дипломатів подати у відставку у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Інакше, за словами МЗС, вони можуть стати співучасниками "апокаліптичного руйнування" суверенної країни.

"Колеги, ми благаємо тих з вас, у кого є совість і хто зберіг здатність розпізнавати зло: виведіть себе з цього кола співучасників", - йдеться в заяві МЗС Чехії.

Зокрема, Міністерство закликало російських дипломатів покинути "потопаючий корабель".

"Ми закликаємо вас, тих, у кого є мораль і добре серце, покинути цей потопаючий корабель, який тільки накликає на себе гнів волелюбних людей у всьому світі", - йдеться в заяві.