Российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS .

Как сообщает издание, восемь из высланных россиян работали на Службу внешней разведки России, а остальные работали на главное управление генерального штаба российского Минобороны РФ. В Нидерландах они занимали только формальные должности.

Издание сообщает, что одним из ключевых российских шпионов в Нидерландах был 52-летний Сергей Пятницкий, руководивший шифрованием информации в посольстве России.

Другие дипломаты занимались шпионажем или вербовали сообщников среди нидерландской разведки и контрразведки иностранных стран. Двое из них собирали информацию о компьютерных чипах для армии России.

"Нидерландская разведка знала о пребывании российских шпионов под прикрытием дипломатов, но никак не реагировала, потому что это привело бы к высланию дипломатов из России. Кроме того, по крайней мере, три из них остались работать в посольстве для негласного взаимодействия Амстердама и Москвы", - сообщили в издании.