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Российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ, - СМИ

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Пятница 14 октября 2022 20:36
Российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ, - СМИ Фото: Экс-работники посольства России в Нидерландах собирали информацию для армии РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшие работники посольства России, высланные из Нидерландов весной, работали на российскую разведку и занимались контршпионажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS.

Как сообщает издание, восемь из высланных россиян работали на Службу внешней разведки России, а остальные работали на главное управление генерального штаба российского Минобороны РФ. В Нидерландах они занимали только формальные должности.

Издание сообщает, что одним из ключевых российских шпионов в Нидерландах был 52-летний Сергей Пятницкий, руководивший шифрованием информации в посольстве России.

Другие дипломаты занимались шпионажем или вербовали сообщников среди нидерландской разведки и контрразведки иностранных стран. Двое из них собирали информацию о компьютерных чипах для армии России.

"Нидерландская разведка знала о пребывании российских шпионов под прикрытием дипломатов, но никак не реагировала, потому что это привело бы к высланию дипломатов из России. Кроме того, по крайней мере, три из них остались работать в посольстве для негласного взаимодействия Амстердама и Москвы", - сообщили в издании.

Напомним, что в марте Бельгия и Нидерланды выслали российских дипломатов.

Позже Австрия выслала четырех российских дипломатов.

До этого 10 российских дипломатов выслала Португалия. Сотрудников российских посольств и консульств высылают Испания, Италия, Дания, Франция, Германия, Литва, Словакия, Швеция и Латвия.

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