Чехия открыла свое дипломатическое представительство в Днепре

Чехия открыла дипломатическое представительство страны в городе Днепр.
Об этом сообщает глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Липавский официально открыл чешское дипломатическое представительство в среду 13 августа. Указанная структура будет подчиняться посольству страны в Киеве.
"Чехия не боится Путина. Мы первая страна, которая имеет дипломатическое представительство на востоке Украины", – заявил министр.
Напомним, Ян Липавский прибыл с визитом в Днепр на переговоры с местными чиновниками. Обсуждались гуманитарные проекты, которые Чехия готова поддержать в рамках восстановления региона после боевых действий. Во время диалога министру трижды пришлось прятаться в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги.
Ранее Ян Липавский заявлял, что Чехия поддерживает Украину на пути к справедливому миру на украинских условиях, а Россия не имеет права ничего решать.Также он напомнил, что Путину не удалось захватить Украину ни за три дня, ни за три года.
Как известно, Чехия активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Речь идет не только о том, что страна активно принимает украинских беженцев, но и о финансовой помощи для Минобороны Украины и других нужд населения во время военных действий.