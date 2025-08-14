Чехия открыла свое дипломатическое представительство в Днепре

Напомним, Ян Липавский прибыл с визитом в Днепр на переговоры с местными чиновниками. Обсуждались гуманитарные проекты, которые Чехия готова поддержать в рамках восстановления региона после боевых действий. Во время диалога министру трижды пришлось прятаться в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги.

Ранее Ян Липавский заявлял, что Чехия поддерживает Украину на пути к справедливому миру на украинских условиях, а Россия не имеет права ничего решать.Также он напомнил, что Путину не удалось захватить Украину ни за три дня, ни за три года.

Поддержка Чехии для Украины

Как известно, Чехия активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Речь идет не только о том, что страна активно принимает украинских беженцев, но и о финансовой помощи для Минобороны Украины и других нужд населения во время военных действий.