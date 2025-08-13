ua en ru
Глава МИД Чехии во время визита в Днепр трижды прятался в укрытии

Днепр, Среда 13 августа 2025 11:11
Глава МИД Чехии во время визита в Днепр трижды прятался в укрытии Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время визита в Днепр провел переговоры с местными чиновниками, однако часть встречи пришлось проводить в бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Недавно Липавский провел переговоры в Днепре с главой военной администрации Днепропетровской области Сергеем Лысаком и председателем областного совета Николаем Лукашуком.

Как оказалось, первую часть переговоров они проводили в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги.

Липавский во время разговора проинформировал украинских представителей, среди прочего, о переговорах с министром иностранных дел Андреем Сибигой и отметил гуманитарные и другие проекты именно в Днепропетровской области, на которую Чехия сосредоточивает свое внимание, учитывая послевоенное восстановление страны.

Отмечается также, что глава чешской дипломатии возложил цветы к мемориалу жертв российских обстрелов. При этом примерно в 08:00 снова прозвучали сирены, и после церемонии делегации были вынуждены пойти в бомбоубежище, где провели около четверти часа.

В то же время Липавский также был вынужден уйти в бомбоубежище в ночь на вторник из-за тревоги в Киеве.

Иностранные гости в Украине

Заметим, что это не первый случай, когда Россия атакует Украину несмотря на присутствие важных иностранных гостей. В частности 6 марта 2024 года премьер Греции посетил Одессу вместе с президентом Владимиром Зеленским.

И именно во время визита премьера Греции РФ обстреляла город. По данным СМИ, ракеты упали в 500-800 метрах от греческой делегации в Одесском порту.

Сам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что РФ неслучайно нанесла ракетный удар по Одессе. Мицотакис также добавил, что тогда во время воздушной тревоги "было немного тревожно, потому что негде было спрятаться".

Кроме того, под объявление воздушной тревоги в Украине попал и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Он провел утро 7 февраля в укрытии Киева из-за массированной атаки РФ по Украине.

