Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Чехія відкрила своє дипломатичне представництво в Дніпрі

Фото: Чехія перша країна, яка має диппредставництво на сході України (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Дипломатичне представництво Чехії з'явилося ще в одному українському місті - у Дніпрі. Про відкриття канцелярії посольства заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Х чиновника.

Ліпавський офіційно відкрив чеське дипломатичне представництво в середу 13 серпня. Зазначена структура підпорядковуватиметься посольству країни в Києві.

"Чехія не боїться Путіна. Ми перша країна, яка має дипломатичне представництво на сході України", - заявив міністр.

Напередодні Ян Ліпавський прибув з візитом до Дніпра на переговори з місцевими чиновниками. Обговорювалися гуманітарні проєкти, які Чехія готова підтримати в рамках відновлення регіону після бойових дій.

Підтримка Чехії для України

Як відомо, Чехія активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться не тільки про те, що країна активно приймає українських біженців, а й про фінансову допомогу для Міноборони України та інших потреб населення під час воєнних дій.

І хоча віднедавна виплати для біженців з України Чехія скоротила, все ж країна посідає перші ряди серед тих, хто приймає охочих знайти прихисток закордоном.

Нагадаємо, що глава МЗС Чехії тричі ховався в укритті під час перебування в Дніпрі через оголошену повітряну тривогу. У безпечному місці чиновник перебував приблизно чверть години.

Раніше Ян Ліпавський заявляв, що Чехія підтримує Україну на шляху до справедливого миру на українських умовах, а Росія не має права нічого вирішувати. Також він нагадав, що Путіну не вдалося захопити Україну ні за три дні, ні за три роки.

ЧехіяДніпропетровська область