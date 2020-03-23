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У Чехії продовжили режим надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 20:04
У Чехії продовжили режим надзвичайного стану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надзвичайний стан в країні продовжили до 1 квітня

Уряд Чехії продовжив режим надзвичайного стану через коронавірус до 1 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irozhlas.

Раніше прийнятий режим НС був оголошений до 6:00 (7:00 за київським часом) вівторка, 24 березня.

Таким чином, залишаються в силі такі заходи, як заборона на вихід з будинку при відсутності крайньої потреби (робота, покупки продуктів і ліків), закриття ресторанів, магазинів (крім продовольчих та аптек) і культурно-спортивних установ.

Як і раніше залишаються закритими кордони країни. Тепер тим людям, які щодня виїжджають в сусідню країну на роботу, запропоновано знайти постійне проживання по іншу сторону кордону, а не повертатися після роботи додому.

Нагадаємо, першу смерть від вірусу зафіксували у Чехії. Загальна кількість смертей в результаті інфікування COVID-19 у світі досягла 14 тисяч 705 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що, на думку голови шанхайської групи клінічних експертів COVID-19 Чжана Веньхуна, Європі може знадобитися до 2 років для боротьби з пандемією коронавірусу.

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