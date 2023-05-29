Чехия усложнила работу спецслужбами РФ и снизила количество их агентов в стране

"Деятельность российской разведки более рискованная, чем деятельность китайской. В связи с продолжающейся войной РФ против Украины российские операции имеют откровенно агрессивный характер", - говорится в заявлении.

По его словам, россияне также, вероятно, попытаются помешать утверждению американо-чешского договора об обороне.

По словам Куделки, российским спецслужбам сейчас сложнее использовать население как источник информации из-за низкого присутствия российских дипломатов в Чехии, ограниченной активности российских компаний и трудных вариантов поездок.

Директор Управления внешних связей и информации Владимир Посольда добавил, что Россия по-прежнему готова проводить разведывательные операции за рубежом, в том числе и с операциями по ликвидации конкретных людей.

Он пояснил, что в сфере информационных операций Российская Федерация для Чехии все еще гораздо опаснее, чем Китай.

Российские шпионы в Европе

Еще в сентябре того года стало известно о сотруднике Министерства иностранных дел Чехии, который сотрудничал со Службой внешней разведки России и "сливал" им секретную информацию.

Politico сообщало, что Россия пытается оправиться от прошлогодней скоординированной массовой высылки сотрудников российской разведки, работавших в Европе под дипломатическим прикрытием. Поэтому сейчас Москва делает попытки возродить шпионскую сеть.

Также Yle писало, что десятки русских шпионов могли работать или работают в странах Северной Европы под видом дипломатов. Они являются сотрудниками Службы внешней разведки, ГРУ или ФСБ.