RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия усложнила работу спецслужбами РФ и снизила количество их агентов в стране

Фото: Флаг Чехии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российским спецслужбам в Чехии сейчас стало сложнее использовать население как источник информации из-за низкого присутствия российских дипломатов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Службы безопасности и информации Чехии Михала Куделки, которое приводит České noviny.

"Деятельность российской разведки более рискованная, чем деятельность китайской. В связи с продолжающейся войной РФ против Украины российские операции имеют откровенно агрессивный характер", - говорится в заявлении.

По его словам, россияне также, вероятно, попытаются помешать утверждению американо-чешского договора об обороне.

По словам Куделки, российским спецслужбам сейчас сложнее использовать население как источник информации из-за низкого присутствия российских дипломатов в Чехии, ограниченной активности российских компаний и трудных вариантов поездок.

Директор Управления внешних связей и информации Владимир Посольда добавил, что Россия по-прежнему готова проводить разведывательные операции за рубежом, в том числе и с операциями по ликвидации конкретных людей.

Он пояснил, что в сфере информационных операций Российская Федерация для Чехии все еще гораздо опаснее, чем Китай.

Российские шпионы в Европе

Еще в сентябре того года стало известно о сотруднике Министерства иностранных дел Чехии, который сотрудничал со Службой внешней разведки России и "сливал" им секретную информацию.

Politico сообщало, что Россия пытается оправиться от прошлогодней скоординированной массовой высылки сотрудников российской разведки, работавших в Европе под дипломатическим прикрытием. Поэтому сейчас Москва делает попытки возродить шпионскую сеть.

Также Yle писало, что десятки русских шпионов могли работать или работают в странах Северной Европы под видом дипломатов. Они являются сотрудниками Службы внешней разведки, ГРУ или ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайЧехия