Чехия усложнила работу спецслужбами РФ и снизила количество их агентов в стране

Российским спецслужбам в Чехии сейчас стало сложнее использовать население как источник информации из-за низкого присутствия российских дипломатов в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Службы безопасности и информации Чехии Михала Куделки, которое приводит České noviny.
"Деятельность российской разведки более рискованная, чем деятельность китайской. В связи с продолжающейся войной РФ против Украины российские операции имеют откровенно агрессивный характер", - говорится в заявлении.
По его словам, россияне также, вероятно, попытаются помешать утверждению американо-чешского договора об обороне.
По словам Куделки, российским спецслужбам сейчас сложнее использовать население как источник информации из-за низкого присутствия российских дипломатов в Чехии, ограниченной активности российских компаний и трудных вариантов поездок.
Директор Управления внешних связей и информации Владимир Посольда добавил, что Россия по-прежнему готова проводить разведывательные операции за рубежом, в том числе и с операциями по ликвидации конкретных людей.
Он пояснил, что в сфере информационных операций Российская Федерация для Чехии все еще гораздо опаснее, чем Китай.
Еще в сентябре того года стало известно о сотруднике Министерства иностранных дел Чехии, который сотрудничал со Службой внешней разведки России и "сливал" им секретную информацию.
Politico сообщало, что Россия пытается оправиться от прошлогодней скоординированной массовой высылки сотрудников российской разведки, работавших в Европе под дипломатическим прикрытием. Поэтому сейчас Москва делает попытки возродить шпионскую сеть.
Также Yle писало, что десятки русских шпионов могли работать или работают в странах Северной Европы под видом дипломатов. Они являются сотрудниками Службы внешней разведки, ГРУ или ФСБ.
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