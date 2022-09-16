У МЗС Чехії викрили співробітника, який співпрацював із Росією

Співробітник Міністерства закордонних справ Чехії співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки Росії та зливав їм секретну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deník N.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавскі підтвердив цю інформацію, додавши, що співробітника, який зливав секретну інформацію Росії, вже звільнено.

Кілька років тому празька розвідка дізналася, що Росія мала джерело конфіденційної інформації в МЗС Чехії. Після чого контррозвідці вдалося встановити, хто зливав інформацію, зокрема секретну.

Служба контррозвідки упродовж трьох років таємно стежила за співробітником МЗС. У першій половині 2022 року про нього повідомили керівництво країни.

Російський шпигун працював у МЗС Чехії понад 20 років: як у центральному апараті, так і за кордоном.

Наразі незрозуміло, чи може його бути притягнуто до кримінальної відповідальності, оскільки за чеським законодавством, якщо стеження ведуть лише спецслужби без участі поліції, зібрані докази не можна використовувати у суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби шпигунили за бійцями ЗСУ на навчаннях у Німеччині.

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