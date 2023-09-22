Чехия сталкивается с трудностями при финансировании помощи для Украины, - Euractiv

Чехия продолжит уделять приоритетное внимание поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, несмотря на очевидные трудности с консолидацией для этого финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Уже на последнее увеличение взносов в июне Чехия с трудом нашла средства, что привело к скептицизму в чешских внешнеполитических кругах относительно способности страны справиться с массовым финансированием иностранных инструментов", - говорится в материале.

Правительство премьера Петра Фиалы сейчас защищает свой пакет консолидации перед общественностью и оппозицией, одновременно готовя государственный бюджет на 2024 год. Ни одна из этих финансовых мер не была хорошо воспринята общественностью.

В этой ситуации правительство также хочет продолжить финансирование военных поставок в Украину, что является не простым процессом.

Что планируется делать

Для решения этой проблемы МИД Чехии готовит материалы для определения этих вариантов. Тогда станет понятнее, сколько Чехия сможет потратить на вооружение для Украины.

Европейский фонд мира, который финансирует поставки оружия для Украины, вероятно, застанет третье значительное увеличение финансирования. На этот раз верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет вложить в него 20 миллиардов евро.

Помощь Украине от Чехии

Недавно сообщалось, что правительство Чехии разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину.

Также Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с Россией.

Заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец сообщил, что страна договорилась с Данией и Нидерландами, что при их финансовой поддержке будет поставлять чешское оружие в Украину. Речь идет о танках, гаубицах и ПВО.