Чехия при поддержке Дании и Нидерландов передаст Украине новое оружие

Чехия договорилась с Данией и Нидерландами, что при их финансовой поддержке будет поставлять чешское оружие в Украину. Речь идет о танках, гаубицах и ПВО.

Об этом замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny .

Отмечается, что соответствующий документ о сотрудничестве был подписан сегодня на полях встречи контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии с представителями Дании и Нидерландов.

"По мнению Министерства обороны Чехии, это соглашение станет прекрасной возможностью для чешских компаний. Первым подпроектом станет передача в дар 15 модернизированных танков Т-72ЕА" - говорится в материале.

Какую еще помощь получит Украина

По словам Блажковца, будут поставки дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств ПВО и средств РЭБ или боеприпасов от предприятий чешской оборонной промышленности.

Хотя вышеупомянутые танки Украина получит в ближайшее время, остальные вооружения, поставленные в рамках подписанного соглашения, украинская армия постепенно получит в ближайшие месяцы и в 2024 году.

Долгосрочная поддержка Украины

По данным Минобороны Чехии, целью является долгосрочный характер сотрудничества и поддержки Вооруженных сил Украины.

"Это соглашение будет означать огромную выгоду для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности и для безопасности Чехии как таковой", - сказал Блажковец.

Он также отметил, что благодаря ей чешские производители вооружений станут более конкурентоспособными на мировом рынке. Это будут проекты с большой экономической выгодой для Чешской Республики, включая возможности трудоустройства для граждан.

Танки Т-72ЕА

Этот танк - это экспортная версия советского танка Т-72М1, который модернизировала компания Excalibur Armу. Украина уже использует их на поле боя. Мощность его двигателя была увеличена до 840 лошадиных сил.

Помощь Украине от Чехии

Недавно сообщалось, что правительство Чехии разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину.

Также Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с Россией.