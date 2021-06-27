Чехія сенсаційно вибила Нідерланди з Євро, забивши два сухих голи

Чехія сенсаційно переграла в 1/8 фіналу Євро - 2020 Нідерланди, які посіли перше місце в групі з українцями. Чехи у другому таймі забили два сухих голи у ворота "помаранчевих" - 2: 0.

Початок матчу був повністю за Нідерландами. Спершу де Лігт з забійної позиції головою міг пробивати, але вирішив зробити знижку на партнера. А потім Думфріс зробив забігання за спини чеським захисникам, а Блінд виконав довгу передачу зі своєї половини. Думфріс зумів головою прокинути м'яч повз воротаря Чехії Вацлика, що вийшов далі з воріт, але прострелити на партнера з гострого кута не зміг - перехопили м'яч захисники.

Ближче до середини тайму чехи гру вирівняли, а місцями виглядали куди гостріше нідерландців. Але перша 45-хвилинка так і завершилася з нулями на табло.

На старті другої половини нідерландці отримали шикарну можливість. Мален отримав м'яч у центрі поля і, оббігши відразу двох чеських захисників, вийшов віч-на-віч з Вацликом, але обіграти воротаря Чехії не зміг.

А вже в наступній атаці нідерландці залишилися в меншості. Біля власного штрафного центрбек "помаранчевих" де Лігт послизнувся і щоб не дати можливість опоненту вийти на "побачення" зі Стекеленбургом рукою зупинив м'яч. Спершу рефері показав захиснику "жовту", але після перегляду VAR колір картки змінив на червоний. До кінця основного часу залишалося ще 35 хвилин.

І вже через 10 хвилин Чехія мала відмінний шанс відкрити рахунок. Після подачі з флангу м'яч опинився в ногах Кадержабека, який метрів з 7-ми пробивав у мертвий нижній кут для Стекеленбурга. І був би гол, якби не Думфріс, який зумів підставити ногу і заблокувати удар.

Але через три хвилини вже ніхто з нідерландців не зміг запобігти потраплянню м'яча у сітку власних воріт. Чехи подали зі штрафного в район воротарського, там верхову боротьбу виграв Калас, скинувши на Голеша, який з декількох метрів переправив головою м'яч у ворота - 1:0.

Добив нідерландців за 10 хвилин до кінця Шик. Після звичайної верхової боротьби на половині поля нідерландців м'яч потрапив у вільну зону, де Вейналдум і Думфріс не змогли випередити Голеша, який увійшов до штрафного майданчика "помаранчевих", відпасував на Шика, а той в хід пробив у нижній ближній кут воріт Стекеленбурга - 2:0.

У чвертьфіналі Чехія зіграє з Данією. Матч пройде 3 липня о 19:00 в Баку.

Сьогодні о 22:00 свій поєдинок 1/8 фіналу проведуть Бельгія та Португалія. РБК-Україна писало, кого в цьому матчі вважають фаворитом букмекери.