ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Італія обіграла Австрію в екстра-таймі і вийшла 1/4 фіналу Євро

Новость на русском →
Лондон, Неділя 27 червня 2021 00:34
Італія обіграла Австрію в екстра-таймі і вийшла 1/4 фіналу Євро Фото: Італія святкує другий гол у ворота Австрії (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Італії перемогла Австрію в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Але зробила це тільки в екстра-таймі.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Основний час поєдинку видався досить скромним на хороші моменти біля воріт обох команд. У другому таймі Марко Арнаутович відкрив рахунок ударом головою, але його гол був скасований після перегляду VAR через офсайд.

Дія продовжилася вже в першому додатковому таймі. У ньому Італія все ж змогла довести свою перевагу. Перший гол на рахунку Федеріко К'єзи на 95-й хвилині.

Другий м'яч забив на 105-й хвилині Матео Пессіна, який спочатку взагалі не потрапив у заявку на Євро-2020.

У другому екстра-таймі Австрії вдалося відіграти один гол. Після корнера відзначилися Саша Калайджич. Другий забити австрійцям не вдалося.

2:1 і Італія у чвертьфіналі, де зустрінеться з переможцем матчу Бельгія - Португалія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро-2020
NEWS
Зеленський поставив питання щодо України кандидатам на пост канцлера Німеччини
Зеленський поставив питання щодо України кандидатам на пост канцлера Німеччини
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун