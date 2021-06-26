Данія першою вийшла до чвертьфіналу Євро, розгромивши Уельс

Збірна Данія стала першим учасником чвертьфіналу чемпіонату Євро-2020. В 1/8 фіналу вони легко розбили Уельс.

Перший тайм не був багатим на моменти. Уельс стартував жваво, але відзначитися не зумів. А потім тиснула Данія і скористалася одним своїм моментом. Каспер Дольберг красиво пробив обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика і відкрив рахунок.

У другому таймі Дольберг оформив дубль, опинившись в потрібному місці в штрафному після невдалої спроби винести м'яч валійцями.

Третій гол на рахунку Йоакіма Мехле, який красиво прибрав помилковим рухом суперника і після цього поклав м'яч у ворота Уельсу.

Четвертий гол після перегляду VAR зарахували Мартіну Брейтуейту, який забив вже в доданий час.

У чвертьфіналі Данія зіграє з переможцем пари Нідерланди - Чехія.