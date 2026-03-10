ua en ru
Чехия радикально меняет правила автобусных рейсов в Украину: что ждет перевозчиков

16:26 10.03.2026 Вт
2 мин
Перевозчиков обвиняют в контрабанде оружия и неуплате налогов
aimg Валерий Ульяненко
Чехия радикально меняет правила автобусных рейсов в Украину: что ждет перевозчиков Фото: Томио Окамура (Getty Images)

Чешское правительство анонсировало радикальное изменение правил автобусного сообщения с Украиной. Речь идет о введении строгого контроля за перевозчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Палаты депутатов Чехии и лидера партии SPD Томио Окамуры в X.

Читайте также: Снарядная инициатива от Чехии: на сколько боеприпасов уже собрали деньги на этот год

Он рассказал, что уже создана специальная рабочая группа, которая пересмотрит условия перевозок и внедрит жесткий надзор за пассажирскими маршрутами.

Кроме того, Окамура выдвинул ряд обвинений в адрес перевозчиков. По его словам, значительная часть рынка работает "в черную" и занимается контрабандой оружия и других военных товаров.

Он также отметил, что транспортные операторы уклоняются от уплаты налогов, а багаж пассажиров автобусов не проходит надлежащего контроля. Из-за этого чешский политик призвал усилить надзор за маршрутами.

Окамура сообщил, что регулярный пассажиропоток между Чехией и Украиной оценивается в 2 млн человек. Кроме транспортных ограничений, власти Чехии готовятся ввести изменения и в законодательство о пребывании иностранцев.

По словам лидера партии SPD, проект должны представить на коалиционном совете в мае, после чего он поступит на рассмотрение правительства.

Напомним, недавно Окамура и его партия SPD выступили против упрощенного долгосрочного проживания для украинских беженцев. Чешские политики требовали одинаковых условий для всех иностранцев.

Скандалы с участием Окамуры

Отметим, спикер парламента Чехии Томио Окамура в своем новогоднем обращении назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой". Он также заявил, что не хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Кроме того, в прошлом году, Окамура в первый же день своей работы на посту спикера Палаты депутатов демонстративно снял украинский флаг с чешского парламента.

