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Аваков не відкидає можливості введення комендантської години у рамках карантину

Новини » Суспільство     28.03.2020 - 22:49
Аваков не відкидає можливості введення комендантської години у рамках карантину
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Глава МВС заявив, що "карантин має бути максимально повним"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не відкидає можливості посилення карантину у зв'язку із поширенням коронавірусу в Україні, зокрема йдеться про комендантську годину. Про це передає РБК-Україна із посиланням на пресслужбу МВС.

Зокрема, глава міністерства зазначив, що наразі такі заходи не потрібні, однак варіант комендантської години можливий. Аваков навів приклад країн Європи, де вдалися до таких жорстких заходів для стримування поширення інфекції.

"Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин повинен бути максимально повним. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантинного режиму. Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан", - сказав він.

Нагадаємо, станом на 22:00 у суботу, 28 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 356. Зокрема, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавірусу. Кількість смертей від захворювання на COVID-19 в Україні зросла до 9.

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Новини України карантинАрсен АваковКоронавірус
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