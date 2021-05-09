Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за вибухи на військових складах

Чехія має намір вимагати від Росії компенсацію за вибухи на військових складах у Врбетиці у 2014 році. Запитувана компенсація може скласти майже 47 млн доларів.

За її словами, Прага має намір вимагати від Росії мінімум 1 млрд крон. Це понад 47 млн доларів за поточним курсом.

"Найбільш реальним способом є міжнародна компенсація, згідно з міжнародним правом, тому що, якщо ми підемо по шляху, наприклад, відшкодування збитків через кримінальне провадження, це буде дуже довгий час", - заявила Шиллерова.

У той же час вона визнала, що шанси на отримання компенсації від Росії мінімальні. Також повідомляється, що МЗС Чехії готує дипломатичну ноту, в якій офіційно покладе на Москву відповідальність за вибухи.