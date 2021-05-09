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Чехия потребует от России компенсацию за взрывы на военных складах

Автор: РБК-Украина

Чехия намерена потребовать от России компенсацию за взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году. Запрашиваемая компенсация может составить около 47 млн долларов.

Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр финансов Алена Шиллерова.

По ее словам, Прага намерена потребовать от России минимум 1 млрд крон. Это более 47 млн долларов по текущему курсу.

"Наиболее реальным способом является международная компенсация, согласно международному праву, потому что, если мы пойдем по пути, например, возмещение убытков из-за уголовного производства, это будет очень долгое время", - заявила Шиллерова.

В то же время она признала, что шансы на получение компенсации от России минимальны. Также сообщается, что МИД Чехии готовит дипломатическую ноту, в которой официально возложит на Москву ответственность за взрывы.

Напомним, в апреле Чехия заявила, что российские спецслужбы причастны к взрывам на военном складе во Врбетице. По данным расследователей из Bellingcat, там хранились боеприпасы, которые могли бы поставлять Украине.

После этого между Прагой и Москвой началась дипломатическая война с высылкой сотрудников посольств. Чехию в ней поддержали еще несколько европейских стран.

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