Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на почти 33 млн долларов

Отмечается, что это так называемое ненужное имущество из армейских складов. Она сегодня предоставила список президенту Чехии Петру Павлу, а также вручила ему список помощи, который Чехия уже направила Украине раньше.

"Помощь, которую мы планируем вместе с начальником Генерального штаба Карелом Ржехкой, составляет почти 33 млн долларов. Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые все еще находятся на наших складах, что они не нужны нам и армия действительно может отправить в Украину без ущерба" для собственной обороноспособности", - говорится в заявлении.

Она подчеркнула, что вместе с главой Генштаба всегда следят за тем, чтобы материал, отправляющийся в Украину, можно было чем-то заменить.