В Чехии говорят о пересмотре поддержки Украины: кредиты и боеприпасы - под вопросом

"Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ. Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги", - отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью изданию Denik.

Он добавил, что общая помощь Украине уже достигла 377 млрд евро - 187 млрд евро ранее, 100 млрд евро из новой "Многолетней финансовой программы ЕС", еще 90 млрд евро - в виде займов.

Чехия ежегодно перечисляет в бюджет ЕС 60-62 млрд крон (до 2,5 млрд евро), что также идет на поддержку Киева.

Заявление Бабиша о пересмотре военной помощи Украине

Премьер Чехии сообщил, что впервые узнал о деталях инициативы по поставкам боеприпасов на встрече с директором Агентства межправительственного оборонного сотрудничества 22 декабря. Он добавил, что 7 января этот вопрос будет рассматривать Совет государственной безопасности Чехии.

"Возможно, эта инициатива и имеет хорошие намерения, но я хочу убедиться, что все происходит прозрачно, без коррупции и никто не эксплуатирует войну за счет Украины или союзных бюджетов. Самое главное - остановить конфликт", - заявил Бабиш.

Также премьер сообщил о планах пересмотреть контракт на приобретение истребителей F-35.

Ранее Министерство обороны Чехии заявляло, что страна будет продолжать "снарядную инициативу", а закупка F-35 повысит боевые возможности армии и позволит эффективнее поставлять оружие Украине.

Бабиш также выразил критическое отношение к последнему декабрьскому саммиту ЕС, где, по его словам, "почти не говорили о мире". Он предложил Франции и США договориться о прекращении огня на Рождество и завершении войны до 24 февраля 2026 года.

При этом премьер подчеркнул, что Чехия оставляет приоритет внутренней политике, а война в Украине не будет центральной темой его правительства.