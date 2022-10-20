Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чешского министра обороны Яны Черноховой.

Чиновник отметила, что во время заседаний правительства вносит предложения по технике, которую можно передать Киеву.

"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Две недели назад - почти на 400 миллионов, а сегодня - на 22 миллиона крон", - указала Чернохова.

При этом глава Минобороны извинилась, что "не может сказать конкретно", о чем именно говорится.