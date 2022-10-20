ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 04:16
Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України Фото: Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України (pixabay)
Автор: Олег Васьків

Чехія продовжує надавати Україні військові підтримку. В Празі підготували новий пакет допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чеської міністерки оборони Яни Чернохової.

Посадовиця зазначила, що під час засідань уряду вносить пропозиції щодо техніки, яку можна передати Києву.

"Ми тримаємо слово та продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Два тижні тому - майже на 400 мільйонів, а сьогодні - на 22 мільйони крон", - вказала Чернохова.

При цьому глава Міноборони перепросила, що "не може сказати конкретно", про що саме мовиться.

Нагадаємо, офіційний представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі запевнив, що результати парламентських виборів у США не вплинуть на рівень військової та фінансової підтримки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Війна Росії проти України
NEWS
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде