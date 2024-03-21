Чехия объявила Россию главной угрозой безопасности страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешские новости".

"Чешские интересы - это независимая, демократическая и свободная Украина, прочно закрепленная в международных структурах", - говорится в резолюции, принятой в конце внеочередной сессии по угрозам безопасности.

Палата общин также поддержала продолжение помощи Украине, которая уже третий год сталкивается с российским военным вторжением, включая поставку военного оборудования.

Коалиционное предложение было принято палатой в результате голосования 84 депутатов исключительно из коалиционного лагеря. Для его принятия требовалось не менее 72 голосов.

"Нынешний террористический режим в России с его экспансионизмом и попытками распространить свою сферу влияния на Украину и другие страны Европы, сопровождающимися военными преступлениями, представляет наибольшую угрозу безопасности Чехии", - говорится в резолюции.

При этом отмечается, что в интересах Чешской Республики, чтобы война российского диктатора Владимира Путина против Украины не увенчалась успехом, а Украина защитила себя и восстановила свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ, и чтобы российский режим был эффективно сдержан от дальнейшей агрессии против Европы".

По мнению Палаты представителей, для соблюдения интересов безопасности Чехии необходимо продолжать оказывать помощь Украине.

"Напротив, прекращение поставок военных материалов приведет к завоеванию и опустошению Украины российским террористическим режимом и поощрит этот режим к дальнейшим выпадам против европейских государств", - говорится в резолюции.