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Чехія звинуватила РФ в атаках на Міноборони і МЗС

Новини » Політика    03.12.2018 - 23:52
Чехія звинуватила РФ в атаках на Міноборони і МЗС
Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

Чеська служба безпеки вважає, що Росія і Китай посилили розвіддіяльність на території Чехії

Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії заявила, що російські хакери причетні до кібератак на чеські Міноборони та Міністерство закордонних справ. Про це йдеться у звіті BIS за 2017 рік, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними чеської служби безпеки, протягом 2016 року в результаті зламування  інфосистеми чеського МЗС російські хакери отримали доступ до сотень скриньок електронної пошти працівників цього відомства.

У звіті підкреслюється, що, збираючи особисту інформацію про працівників МЗС Чехії, хакери отримали дані, які можуть використовувати для майбутніх атак, а також "список потенційних цілей практично у всіх важливих державних інституціях".

"За атаками стоять угруповання Turla, створене ФСБ, і APT28/Sofacy (відоме як Fancy Bear), якій приписують зв'язок із російською військовою розвідкою ГРУ", – йдеться в документі.

Зазначається, що внаслідок кібератак були також зламані облікові записи електронної пошти осіб, пов'язаних з міністерством оборони та збройних сил Чехії.

Також, згідно зі звітом, Москва і Пекін посилили розвідувальну діяльність на території Чеської Республіки.

"Розмір російської дипломатичної місії і велика кількість її працівників, пов'язаних з російськими розвідслужбами, збільшує ризик розголошення таємниць політиками та держслужбовцями Чехії", - йдеться в документі.

BIS вважають, що Росія, використовуючи "загальну гібридну стратегію", хоче підірвати ЄС і НАТО, зокрема, шляхом ослаблення країн, що входять до них, поодинці.

Нагадаємо, BIS заявила, що спецслужби Росії намагаються за допомогою підставних осіб отримати доступ до державних замовлень стратегічного значення країни.

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