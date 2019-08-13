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На кримський телеканал здійснили кібератаку

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 10:49
На кримський телеканал здійснили кібератаку
Іллюстративне фото (pixabay.com)

СБУ блокувала негативний вплив кібератаки на кримський телеканал

На на ефірний сервер телерадіокомпанії "Чорноморка" здійснили кібератаку, яку Служба безпеки України локалізувала та блокувала її негативний вплив. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що кібератака була спрямована на блокування та виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервних копій та запасних інструментів.

"Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії та вивели систему з ладу. СБУ локалізувала кібератаку та блокувала її негативний вплив на ефірний сервер телерадіокомпанії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що роботу телерадіокомпанії повністю відновлено.

"Наразі роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями ДКІБ СБУ розробляють більш надійну систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Чорноморська телерадіокомпанія - це кримська регіональна телерадіокомпанія .

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з партнерами із США та Великої Британії припинили діяльність потужного хакерського угруповання. Організатором угруповання є громадянин України, який з 2007 року розпочав надавати свої послуги хакерам всього світу через українські мережі.

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