На кримський телеканал здійснили кібератаку

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СБУ блокувала негативний вплив кібератаки на кримський телеканал

На на ефірний сервер телерадіокомпанії "Чорноморка" здійснили кібератаку, яку Служба безпеки України локалізувала та блокувала її негативний вплив. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що кібератака була спрямована на блокування та виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервних копій та запасних інструментів.

"Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії та вивели систему з ладу. СБУ локалізувала кібератаку та блокувала її негативний вплив на ефірний сервер телерадіокомпанії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що роботу телерадіокомпанії повністю відновлено.

"Наразі роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями ДКІБ СБУ розробляють більш надійну систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Чорноморська телерадіокомпанія - це кримська регіональна телерадіокомпанія .

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з партнерами із США та Великої Британії припинили діяльність потужного хакерського угруповання. Організатором угруповання є громадянин України, який з 2007 року розпочав надавати свої послуги хакерам всього світу через українські мережі.