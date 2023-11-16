Чехия о возможном ответе России на замораживание активов: не будет проблемой

Для Чехии не составит проблем возможный ответ Москвы на замораживание российских государственных активов.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Prima News .

Он рассказал, что замораживание российских государственных активов произошло в результате санкций против предприятия "Госзагрансобственность", которую контролирует администрация президента РФ. Главная функция компании - обслуживание зарубежной недвижимости.

"Речь идет о 70 объектах недвижимости, которые принадлежат этой российской компании. В основном это дома, расположенные в Праге, Среднечешском крае или Карловых Варах", - уточнил Липавский.

Министр также отреагировал на угрозы России применить ответные меры на санкции Чехии.

"Мы предприняли шаг, который полностью соответствует чешскому законодательству. Чехия не ведет наступательной войны против кого-либо, поэтому я не знаю, с каким основанием российская сторона должна предпринимать подобные шаги", - отметил Липавский.

По его словам, даже замораживание чешских активов в России "не будет серьезной проблемой.

"Определенно нет ничего такого, что заставило бы нас нервничать", - добавил дипломат.

Санкции Чехии против России

Напомним, вчера, 15 ноября, стало известно, что Чехия одобрила заморозку российской государственной собственности в стране.

Липавский отмечал, что таким образом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается.