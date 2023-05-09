В Швеции заявили, что у них "нет лишних самолетов" для передачи их Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в настоящее время его страна не будет передавать Украине самолеты.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на его слова в эфире шведского телеканала SVT.

По его словам, в настоящее время Швеция сосредоточится на тренировках и техническом обслуживании уже отправленного оборудования.

Он также подтвердил, что Швеция не планирует отправлять в Украину самолеты Jas.

"У нас нет избытка самолетов Jasplane, которые мы могли бы сейчас отправить в Украину", – сказал он.

Следует отметить, что в Воздушных силах Украины истребитель поколения 4+ Gripen от Saab рассматривался в пополнение вооружения еще до вторжения РФ. Его разработка велась еще в 1980-х годах, а первый полет совершил в 1988 году.

Максимальный взлетный вес самолета составляет 16,5 тонн. Он имеет десять точек вооружения. Благодаря увеличенному объему топлива боевой радиус действия увеличен до 1300 км.

Характеристики JAS 39E/F Gripen