Чехія має намір продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року

Міністерство внутрішніх справ Чехії має намір продовжити статус тимчасового захисту для українських біженців як мінімум до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK .

Відповідні поправки до закону lex Ukraine відомство надало сьогодні, 31 липня. Вони передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – до кінця березня 2025 року.

У МВС Чехії переконані, що нинішній перебіг повномасштабної війни в Україні поки що не дає підстав вважати, що українські біженці зможуть повернутися додому найближчим часом.

Крім того, у робочих групах країн-членів Євросоюзу існує консенсус щодо продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року, а політичне рішення має бути ухвалене на рівні Євросоюзу до кінця жовтня.

Статус тимчасового захисту для переселенців з України

Із початком повномасштабного вторгнення РФ до України до країн Євросоюзу виїхало кілька мільйонів українців. Щоб забезпечити їм належний рівень соціального захисту, медичного забезпечення та допустити на ринок праці, уряди ухвалили спеціальні закони про тимчасовий захист. Нормативні документи зазвичай приймаються на рік, і вже кілька разів продовжувалися.

Канада та США також прийняли спеціальні програми для українських біженців. Федеральний уряд Канади анонсував нову імміграційну програму для українських переселенців, яка дозволить возз'єднатися тим сім'ям, які розділені між двома країнами. Відповідно до канадсько-української угоди, введеної в дію у березні 2022 року, українці могли приїжджати до Канади, жити та працювати до трьох років. Усі, хто скористалися прийнятою програмою, отримали пакет матеріальної допомоги.