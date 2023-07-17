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Канада анонсировала новую программу для беженцев из Украины

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 02:54
Канада анонсировала новую программу для беженцев из Украины Фото: Канада представила новую программу для беженцев из Украины (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев, которая позволит воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

"Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку семьям, разлученным в результате этого конфликта, в том числе через этот путь воссоединения семей, который поможет украинским семьям оставаться вместе, когда они восстанавливают свою жизнь в своих новых сообществах в Канаде", - заявил министр иммиграции Шон Фрейзер.

По его словам, право на участие в программе будет распространяться на украинцев, проживающих в Канаде с временным статусом и имеющих одного или нескольких членов семьи.

В правительстве отметили, что более подробная информация о новой программе будет опубликована ближе к ее запуску 23 октября 2023 года. Программа не будет связана с затратами и будет действовать в течение одного года.

Канада приняла более 100 тысяч украинских переселенцев

В соответствии с канадско-украинским соглашением, введенным в действие в марте 2022 года, украинцы могли приезжать в Канаду, жить и работать до трех лет. Все, кто воспользовались принятой программой, получили пакет материальной помощи.

Около 166 тысяч украинцев прибыли в Канаду по специальной визовой программе. По данным правительства, это около 21% из 800 тысяч экстренных виз, выданных с марта 2022 года.

Украинцы, получившие визу по программе 2022 года, могут приехать в Канаду до 31 марта следующего года. После этого на них будут распространяться стандартные иммиграционные меры. Сообщается, что в Канаде проживает самая большая диаспора украинцев за пределами Украины и РФ – более 1,4 миллиона человек.

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