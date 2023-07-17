Канада анонсировала новую программу для беженцев из Украины

Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев, которая позволит воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами.

"Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку семьям, разлученным в результате этого конфликта, в том числе через этот путь воссоединения семей, который поможет украинским семьям оставаться вместе, когда они восстанавливают свою жизнь в своих новых сообществах в Канаде", - заявил министр иммиграции Шон Фрейзер.

По его словам, право на участие в программе будет распространяться на украинцев, проживающих в Канаде с временным статусом и имеющих одного или нескольких членов семьи.

В правительстве отметили, что более подробная информация о новой программе будет опубликована ближе к ее запуску 23 октября 2023 года. Программа не будет связана с затратами и будет действовать в течение одного года.

Канада приняла более 100 тысяч украинских переселенцев

В соответствии с канадско-украинским соглашением, введенным в действие в марте 2022 года, украинцы могли приезжать в Канаду, жить и работать до трех лет. Все, кто воспользовались принятой программой, получили пакет материальной помощи.

Около 166 тысяч украинцев прибыли в Канаду по специальной визовой программе. По данным правительства, это около 21% из 800 тысяч экстренных виз, выданных с марта 2022 года.

Украинцы, получившие визу по программе 2022 года, могут приехать в Канаду до 31 марта следующего года. После этого на них будут распространяться стандартные иммиграционные меры. Сообщается, что в Канаде проживает самая большая диаспора украинцев за пределами Украины и РФ – более 1,4 миллиона человек.