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Зеленський назвав причину сьогоднішнього звільнення українських послів

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Київ, Субота 09 липня 2022 22:27
Зеленський назвав причину сьогоднішнього звільнення українських послів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українські посли в Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії та Індії були звільнені сьогодні з метою звичайної ротації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Підписав укази про звільнення послів. Це питання ротації. Звичайна частина дипломатичної практики. Будуть призначені нові представники України, кандидатури готуються по лінії МЗС", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент підписав укази про звільнення посла в Німеччині Андрія Мельника, в Угорщині - Любові Непоп, в Чехії - Євгена Перебийніса, в Індії - Ігоря Поліху, в Норвегії - В'ячеслава Яцюка.

До цього німецькі ЗМІ писали, що Мельник, який у своїй роботі часто займав агресивну позицію щодо відстоювання українських інтересів у Німеччині, може перейти на роботу до МЗС України.

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