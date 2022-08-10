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Чехія підтримує повну заборону видачі віз громадянам Росії

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Середа 10 серпня 2022 22:00
Чехія підтримує повну заборону видачі віз громадянам Росії Фото: Чехія підтримує повну заборону видачі віз громадянам Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія підтримала повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився на підтримку ініціативи, яка б забороняла громадянам Росії отримувати шенгенські візи.

"Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу", – сказав Ліпавський.

Прага нагадала, що їх країна першою заборонила видачу віз для громадян Росії та Білорусі, у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну ще 25 лютого.

"У час агресії Росії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян", – додав міністр.

Нагадаємо, що раніше в Естонії закликали принити видавати візи росіянам.

Цю ініціативу вирішили обговорити міністри країн Європейського союзу.

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