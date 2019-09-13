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У Чехії зняли кримінальні звинувачення проти прем'єра Бабиша

Новини » Політика    13.09.2019 - 15:26
У Чехії зняли кримінальні звинувачення проти прем'єра Бабиша
Фото: Андрій Бабиш (flickr.com/Bundesministerium für Europa)

Справу проти Бабиша стосувалося субсидії в 2 млн євро, яку десять років тому виділив Євросоюз

Державний прокурор Праги зупинив кримінальне розслідування відносно прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабиша, членів його сім'ї та інших осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, розслідування за звинуваченням у шахрайстві, яке пов'язане з субсидіями Європейського союзу, стало головною проблемою для політичної кар'єри Бабиша. Він заперечував, що скоїв які-небудь правопорушення.

Розслідування стало основною причиною, чому чеські політичні партії відмовилися співпрацювати з партією влади ANO Бабиша. Він керує урядом меншості разом з лівоцентристськими соціал-демократами. Вони повинні спиратися на голоси Комуністичної партії, щоб отримати більшість у парламенті.

Справа проти Бабиша, мільярдера, який володіє хімічної, харчової, сільськогосподарської та медіагрупою Agrofert, стосувалося субсидії в 2 млн євро, яку десять років тому Євросоюз виділив на будівництво конференц-центру Stork's Nest за межами Праги.

Поліція заявила, що Бабиш передав право власності на компанію своїй дружині та іншим родичам, щоб вона відповідала умовам фінансування, призначених для малих підприємств.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня прокуратура Чехії зупинила розслідування можливого шахрайства щодо прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша. Як повідомляється, органи юстиції змінили правову оцінку ситуації.

Крім того, в листопаді минулого року нижній палаті парламенту Чеської Республіки не вдалося винести вотум недовіри уряду Андрія Бабиша. Після цілого дня дебатів 92 депутати з 182 взяли участь у голосуванні висловилися проти пропозиції про винесення вотуму недовіри в ході поіменного голосування, підтримали - 90, при необхідних 101 голосі.

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