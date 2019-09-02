У Чехії закрили розслідування проти прем'єра Бабиша

Фото: Андрій Бабиш (flickr.com/Bundesministerium für Europa)

Органи юстиції змінили правову оцінку ситуації

Прокуратура Чехії зупинила розслідування можливого шахрайства відносно прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, органи юстиції змінили правову оцінку ситуації.

Матеріали справи, що включають в себе понад 20 тис. сторінок, були направлені керівництву прокуратури. Йому належить встановити обґрунтованість дій нижчестоящих співробітників з точки зору закону.

Напередодні Бабиш виключив можливість своєї відставки у випадку пред'явлення звинувачень і допустив зупинку розслідування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку червня у столиці Чехії на Вацлавській площі в Празі відбулася акція протесту з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешов, прем'єр-міністра Андрія Бабиша, а також забезпечення незалежності судової влади. За інформацією організаторів, протестувати тоді вийшли близько 120 тис. осіб.

Крім того, в листопаді минулого року нижній палаті парламенту Чеської Республіки не вдалося винести вотум недовіри уряду Андрія Бабиша. Після цілого дня дебатів 92 депутати з 182 взяли участь у голосуванні висловилися проти пропозиції про винесення вотуму недовіри в ході поіменного голосування, підтримали - 90, при необхідних 101 голосі.