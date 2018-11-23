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Чеський парламент не зміг винести вотум недовіри прем'єру Бабішу

Новини » Політика    23.11.2018 - 23:47
Чеський парламент не зміг винести вотум недовіри прем'єру Бабішу
Фото: Андрей Бабіш (flickr.com/Bundesministerium für Europa)

Зі 182 депутатів, які взяли участь у голосуванні, висловилися проти 92

Нижній палаті парламенту Чеської Республіки не вдалося винести вотум недовіри уряду Андрея Бабіша. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Після цілого дня дебатів 92 депутати зі 182, що взяли участь у голосуванні, висловилися проти пропозиції про винесення вотуму недовіри під час поіменного голосування, підтримали - 90, за необхідних 101 голосі.

Зазнначається, що винесення вотуму недовіри на голосування ініціювали шість опозиційних партій - громадянські демократи, християнські демократи, Піратська партія, TOP 09, рух STAN і "Свобода і пряма демократія" (SPD), вони й принесли 90 голосів.

Партія самого Бабіша і комуністи голосувала проти, а партнер по коаліції Чеська соціал-демократична партія відмовилася від голосування, покинувши зал.

"Правда на моїй стороні, і я сподіваюся, що більшість з вас розуміє це", - заявив у своїй промові в парламенті Бабіш.

Він також звинуватив журналістів, які підготували сюжет про його сина, у брехні й бажанні повалення уряду.

Зазначимо, скандал у Чехії стався після інтерв'ю сина прем'єра Андрія Бабіша-молодшого. Він розповів, що минулого року його нібито насильно вивезли в Крим, щоб не дати можливості свідчити проти батька про можливі махінації з коштами Євросоюзу.

Нагадаємо, 18 листопада в Чехії близько тисячі активістів вийшли на акцію із закликом до прем'єр-міністра Андрія Бабіша піти у відставку.

22 листопада Університет Цюріха скасував виступ прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша на відкритті виставки, присвяченої життю чеських емігрантів у країні після листа з протестом від чеських емігрантів.

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