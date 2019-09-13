В Чехии сняли уголовные обвинения с премьера Бабиша

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com/Bundesministerium für Europa)

Дело против Бабиша касалось субсидии в 2 млн евро, которую десять лет назад выделил Евросоюз

Государственный прокурор Праги остановил уголовное расследование в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, членов его семьи и других лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, расследование по обвинению в мошенничестве, которое связано с субсидиями Европейского союза, стало главной проблемой для политической карьеры Бабиша. Он отрицал, что совершил какие-либо правонарушения.

Расследование стало основной причиной, почему чешские политические партии отказались сотрудничать с партией власти ANO Бабиша. Он управляет правительством меньшинства вместе с левоцентристскими социал-демократами. Они должны опираться на голоса Коммунистической партии, чтобы получить большинство в парламенте.

Дело против Бабиша, миллиардера, владеющего химической, пищевой, сельскохозяйственной и медиагруппой Agrofert, касалось субсидии в 2 млн евро, которую десять лет назад Евросоюз выделил на строительство конференц-центра Stork's Nest за пределами Праги.

Полиция заявила, что Бабиш передал право собственности на компанию своей жене и другим родственникам, чтобы она соответствовала условиям финансирования, предназначенных для малых предприятий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале сентября прокуратура Чехии остановила расследование возможного мошенничества относительно премьер-министра страны Андрея Бабиша. Как сообщается, органы юстиции изменили правовую оценку ситуации.

Кроме того, в ноябре прошлого года нижней палате парламента Чешской Республики не удалось вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. После целого дня дебатов 92 депутата из 182 принявших участие в голосовании высказались против предложения о вынесении вотума недоверия в ходе поименного голосования, поддержали - 90, при необходимых 101 голосе.