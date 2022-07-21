У Чехії стався вибух на НПЗ, є постраждалі

У Чехії стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі в Литвинові. В результаті вибуху постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

Після вибуху на нафтопереробному заводі виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати пожежникам.

Причиною вибуху стала технічна несправність установки гідрокрекінгу.

"Ми розслідуємо ступінь пошкодження зупиненої установки. НПЗ в цілому працює", - заявив представник компанії Orlen Unipetrol.

Одного з чотирьох постраждалих в результаті нічного вибуху довелося доставити на вертольоті в лікарню на Виноградах в Празі. Він отримав дуже серйозну травму. Трьох його колег доставили в празьку лікарню.

Поліція почала розслідування у зв'язку з скоєнням злочину, що спричинило суспільну небезпеку з необережності.