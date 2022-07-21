У Чехії стався вибух на НПЗ, є постраждалі
У Чехії стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі в Литвинові. В результаті вибуху постраждали чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.
Після вибуху на нафтопереробному заводі виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати пожежникам.
Причиною вибуху стала технічна несправність установки гідрокрекінгу.
"Ми розслідуємо ступінь пошкодження зупиненої установки. НПЗ в цілому працює", - заявив представник компанії Orlen Unipetrol.
Одного з чотирьох постраждалих в результаті нічного вибуху довелося доставити на вертольоті в лікарню на Виноградах в Празі. Він отримав дуже серйозну травму. Трьох його колег доставили в празьку лікарню.
Поліція почала розслідування у зв'язку з скоєнням злочину, що спричинило суспільну небезпеку з необережності.
Нагадаємо, раніше у США стався вибух на газовому заводі в Оклахомі.
Раніше в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.