В Чехии произошел взрыв на НПЗ, есть пострадавшие

В Чехии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в Литвинове. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny .

После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, который удалось ликвидировать пожарным.

П ричиной взрыва стала техническая неисправность установки гидрокрекинга.

"Мы расследуем степень повреждения остановленной установки. НПЗ в целом работает", - заявил представитель компании Orlen Unipetrol.

Одного из четырех пострадавших в результате ночного взрыва пришлось доставить на вертолете в больницу на Виноградах в Праге. Он получил очень серьезную травму. Троих его коллег доставили в пражскую больницу.

Полиция начала расследование в связи с совершением преступления, повлекшим общественную опасность по неосторожности.