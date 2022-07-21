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В Чехии произошел взрыв на НПЗ, есть пострадавшие

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Четверг 21 июля 2022 12:47
В Чехии произошел взрыв на НПЗ, есть пострадавшие Фото: (twitter.com/aktualnizpr)
Автор: Валерия Полищук

В Чехии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в Литвинове. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, который удалось ликвидировать пожарным.

Причиной взрыва стала техническая неисправность установки гидрокрекинга.

"Мы расследуем степень повреждения остановленной установки. НПЗ в целом работает", - заявил представитель компании Orlen Unipetrol.

Одного из четырех пострадавших в результате ночного взрыва пришлось доставить на вертолете в больницу на Виноградах в Праге. Он получил очень серьезную травму. Троих его коллег доставили в пражскую больницу.

Полиция начала расследование в связи с совершением преступления, повлекшим общественную опасность по неосторожности.

Напомним, ранее в США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме.

Ранее в городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.

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