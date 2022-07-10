В Оклахомі стався вибух на газовому заводі, поліція оголосила евакуацію
Фото: в Оклахомі стався вибух на газовому заводі, поліція оголосила евакуацію (Deer Creek Volunteer Fire Dept./Facebook)
У США стався вибух на газовому заводі в Оклахомі, поліція евакуювала жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
НП сталася на заводі зрідженого природного газу (СПГ) OneOk в місті Медфорд.
За попередніми даними, постраждалих немає. Жителі сусідніх будинків евакуйовані.
Інші подробиці події не наводяться.
Нагадаємо, завод з виробництва скрапленого природного газу Freeport LNG змушений був закритися на кілька тижнів після вибуху.
Аварія на заводі на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі викликала зростання цін на газ в Європі.
Раніше в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.