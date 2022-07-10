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В Оклахомі стався вибух на газовому заводі, поліція оголосила евакуацію

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Оклахома, Неділя 10 липня 2022 04:57
В Оклахомі стався вибух на газовому заводі, поліція оголосила евакуацію Фото: в Оклахомі стався вибух на газовому заводі, поліція оголосила евакуацію (Deer Creek Volunteer Fire Dept./Facebook)
Автор: Артур Родивилов

У США стався вибух на газовому заводі в Оклахомі, поліція евакуювала жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

НП сталася на заводі зрідженого природного газу (СПГ) OneOk в місті Медфорд.

За попередніми даними, постраждалих немає. Жителі сусідніх будинків евакуйовані.

Інші подробиці події не наводяться.

Нагадаємо, завод з виробництва скрапленого природного газу Freeport LNG змушений був закритися на кілька тижнів після вибуху.

Аварія на заводі на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі викликала зростання цін на газ в Європі.

Раніше в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.

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