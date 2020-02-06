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В Одеській області перекинувся пасажирський автобус, є поранені

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 12:22
В Одеській області перекинувся пасажирський автобус, є поранені
Фото: рейсовий автобус Одеса-Киев (od.npu.gov.ua)

Травми отримали 37-річна жінка та 9-річна дитина

В Одеській області вранці 6 лютого перекинувся рейсовий автобус Одеса - Київ, постраждали двоє пасажирів. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Одеській області.

Повідомляється, що подія трапилась близько 5:00 ранку поблизу села Болгарка Роздільнянського району.

"Попередньо встановлено, що водій рейсового автобусу сполученням Одеса-Київ не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого автобус з 19-ти пасажирами перекинувся", - повідомили у поліції.В Одеській області перекинувся пасажирський автобус, є поранені

Фото: od.npu.gov.ua

Внаслідок аварії травми отримали 37-річна жінка та 9-річна дитина. Наразі вони знаходяться в Одеській обласній клінічній лікарні.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП та допомагають пасажирам автобусу дістатися місця призначення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Сумській області також через негоду сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса. Тоді постраждали 5 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що 3 лютого у Дніпропетровській області внаслідок смерті водія у ДТП потрапив автобус, який віз учнів у басейн.

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