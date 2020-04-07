У Чехії скасували низку карантинних обмежень

Влада Чехії вирішила послабити карантинні обмеження, запроваджені для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє Novinky.

Як повідомляється, уряд Чехії з вівторка дозволить займатись неконтактними, індивідуальними видами спорту та відкриє для цього спортивні майданчики. Крім того, будуть відкриті магазини будівельних матеріалів, техніки, продажу товарів для різноманітних хобі та сервіси ремонту велосипедів, але всі будуть дотримуватися суворих гігієнічних заходів.

Однак, забороняється виходити на вулицю, якщо немає чіткої причини для цього та без маски, якщо ви збираєтесь в групи більше двох осіб, якщо вони не є членами родини.

Нагадаємо, Чехія не буде штрафувати українських громадян за перевищення дозволеного терміну перебування в країні через обмежувальні заходи для протидії поширенню коронавірусу.

Також уряд Чеської Республіки планує продовжити надзвичайний стан у країні ще на 30 днів для боротьби з поширенням коронавірусу.