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"Найгірші з 1945 року": у Франції спрогнозували показники економічного зростання

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 10:48
"Найгірші з 1945 року": у Франції спрогнозували показники економічного зростання
Фото: Бруно Ле Заходів (europarl.europa.eu)

Міністр економіки вважає, що нова фіскальна політика не змінить економічну ситуацію в Франції

Сьогодні, 7 квітня, міністр економіки Франції Брюно Ле Мер спрогнозував найгірші показники економічного зростання з 1945 року через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Francetvinfo.

Міністр економіки під час засідання сенатського комітету з економічних питань прокоментував ситуацію в країні.

"Найгірший показник зростання, якого досягла Франція з 1945 року, був у 2009 році, після великої фінансової кризи 2008 року, і становив 2,2% ВВП. Напевно, цього року ми будемо набагато нижче від цієї межі", - заявив міністр.

Крім того, він вважає, що нова фіскальна політика, яка розрахована на п'ятирічний період, не змінить економічну ситуацію, спричинену коронавірусом. За його словами не варто прагнути перезапустити економічну машину шляхом підвищення податків.

Як зазначається, Франція, згідно з даними Ifo, за два місяці часткового закриття компаній втрачатиме від 176 до 298 мільярдів євро, від 7,3 до 12,3 відсоткових пунктів економічного зростання.

Нагадаємо, уряд Франції ввів цифровий дозвіл на пересування під час карантину через пандемію коронавірусу. Відтепер французи зможуть завантажити відповідний дозвіл за допомогою цифрового додатка на свій смартфон.

Також бізнес президента США Дональда Трампа втратив 1 млрд доларів через пандемію коронавірусу.

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