Чого досягли? Ви вели б переговори з Гітлером?". Моравецький розкритикував Макрона

Прем'єр-міністр Польши Матеуш Моравецький розкритикував французького президента Еммануела Макрона. А також порівняв президента Росії Володимира Путіна з німецьким фюрером Адольфом Гітлером.
Об цьому повідомляє РБК-Україна зі ссилкою на rmf24.pl.
Зокрема, у зверненні до лідерів країн Євросоюзу польський прем'єр розкритикував президента Франції.
"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?", - звернувся Моравецький до Макрона.
За його словами, із злочинцями не можна вести переговори.
"Зі злочинцями не домовляються, зі злочинцями треба боротися. Ніхто не вів переговорів із Гітлером. Ви б вели переговори з Гітлером, зі Сталіним, з Пол Потом?", - запитав Моравецький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща запропонувала запровадити санкції ЄС проти членів партії "Єдина Росія".
А також ініціювала створення спеціальної міжнародної комісії з розслідування військових злочинів російських окупантів у Бучі.
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