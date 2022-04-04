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Чого досягли? Ви вели б переговори з Гітлером?". Моравецький розкритикував Макрона

Фото: польський прем'єр Матеуш Моравецький (GettyImages) "
Автор: Юлія Бойко

Прем'єр-міністр Польши Матеуш Моравецький розкритикував французького президента Еммануела Макрона. А також порівняв президента Росії Володимира Путіна з німецьким фюрером Адольфом Гітлером.

Об цьому повідомляє РБК-Україна зі ссилкою на rmf24.pl.

Зокрема, у зверненні до лідерів країн Євросоюзу польський прем'єр розкритикував президента Франції.

"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?", - звернувся Моравецький до Макрона.

За його словами, із злочинцями не можна вести переговори.

"Зі злочинцями не домовляються, зі злочинцями треба боротися. Ніхто не вів переговорів із Гітлером. Ви б вели переговори з Гітлером, зі Сталіним, з Пол Потом?", - запитав Моравецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща запропонувала запровадити санкції ЄС проти членів партії "Єдина Росія".

А також ініціювала створення спеціальної міжнародної комісії з розслідування військових злочинів російських окупантів у Бучі.

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Володимир ПутінПольшаЕммануель Макрон