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Польща запропонувала запровадити санкції ЄС проти членів партії "Єдина Росія"

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Варшава, Понеділок 04 квітня 2022 11:27
Польща запропонувала запровадити санкції ЄС проти членів партії "Єдина Росія" Фото: польський прем'єр Матеуш Моравецький (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує Європейському союзу запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія". За його словами, необхідно будь-якими способами зупинити російську військову машину в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на natemat.pl.

За його словами, має бути створена міжнародна комісія для розслідування та оцінки злочинів президента Росії Володимира Путіна в Україні.

"Ми запропонували Європейській раді санкції проти членів путінської партії, радикальний план відмови від російського газу, нафти та вугілля", - наголосив Моравецький.

Зазначимо, згідно з інформацією з відкритих джерел, членами партії "Єдина Росія" є понад 2 млн осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща ініціювала створення спеціальної міжнародної комісії з розслідування військових злочинів російських окупантів у Бучі.

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