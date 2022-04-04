Польща ініціювала створення спеціальної міжнародної комісії з розслідування подій в Бучі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність створення створити міжнародну комісію з розслідування подій у Бучі. Де російські окупанти масово катували та вбивали мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Польщі в Twitter.

"Злочин геноциду має бути покараний, його потрібно належним чином описати, задокументувати та судити. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину", - заявив Моравецький.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський ініціював засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через воєнні злочини армії РФ на території України, зокрема, в Київській області.

Нагадаємо, спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Після чого міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова поділилася попередніми наслідками звірств російських окупантів у Київській області. Виявили вже понад чотири сотні вбитих мирних мешканців.

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