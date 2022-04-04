ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чого досягли? Ви вели б переговори з Гітлером?". Моравецький розкритикував Макрона

Новость на русском →
Варшава, Понеділок 04 квітня 2022 11:46
Чого досягли? Ви вели б переговори з Гітлером?". Моравецький розкритикував Макрона Фото: польський прем'єр Матеуш Моравецький (GettyImages) "
Автор: Юлія Бойко

Прем'єр-міністр Польши Матеуш Моравецький розкритикував французького президента Еммануела Макрона. А також порівняв президента Росії Володимира Путіна з німецьким фюрером Адольфом Гітлером.

Об цьому повідомляє РБК-Україна зі ссилкою на rmf24.pl.

Зокрема, у зверненні до лідерів країн Євросоюзу польський прем'єр розкритикував президента Франції.

"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?", - звернувся Моравецький до Макрона.

За його словами, із злочинцями не можна вести переговори.

"Зі злочинцями не домовляються, зі злочинцями треба боротися. Ніхто не вів переговорів із Гітлером. Ви б вели переговори з Гітлером, зі Сталіним, з Пол Потом?", - запитав Моравецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща запропонувала запровадити санкції ЄС проти членів партії "Єдина Росія".

А також ініціювала створення спеціальної міжнародної комісії з розслідування військових злочинів російських окупантів у Бучі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Польша Еммануель Макрон
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні