Чого досягли? Ви вели б переговори з Гітлером?". Моравецький розкритикував Макрона

Об цьому повідомляє РБК-Україна зі ссилкою на rmf24.pl .

Зокрема, у зверненні до лідерів країн Євросоюзу польський прем'єр розкритикував президента Франції.

"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?", - звернувся Моравецький до Макрона.

За його словами, із злочинцями не можна вести переговори.

"Зі злочинцями не домовляються, зі злочинцями треба боротися. Ніхто не вів переговорів із Гітлером. Ви б вели переговори з Гітлером, зі Сталіним, з Пол Потом?", - запитав Моравецький.